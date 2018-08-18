Тент садовый быстросборный Helex 4335 S8.2, 3x4.5м белый

Тент садовый S8.2, 3x4.5м – практичное и популярное решение для использования на пикниках, шашлыках и кемпинге, в качестве дачной беседки или для уличной торговли и рекламы. Тент-шатер для сада прекрасно защищает от солнца, дождя и ветра. Тент садовый S8.2, 3x4.5м быстро раскладывается «гармошкой», его установка занимает считанные минуты. 1 дверь и 2 окна.



• Размеры (ДхШхВ): 3x4,5х3м

• Тент со стальной рамой, складной

• Внешняя стойка: 32x0,8мм

• Внутренняя стойка:28x0,8мм

• Перекрестные планки: квадратные 13x25x0,8мм

• Система крепления: пластик

• Материал навеса: Ткань oxford PVC 420D с проклеенными швами

• Аксессуары: Ручная сумка с застежкой-молнией 600D

• Цвет навеса и боковых стенок: белый

• Объем за 1 набор, м3: 0,1374

• Вес (нетто) - 38,93 кг

• Вес (брутто) - 39,80 кг

• Размер упаковки - 159x35x27 см

