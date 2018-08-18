﻿ Тент садовый быстросборный Helex 4335 S8.2, 3x4.5м белый купить недорого в Минске - цена в интернет магазине

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Тент садовый быстросборный Helex 4335 S8.2, 3x4.5м белый

Производитель: HELEX
Модель: 15985
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680 руб.
    Наличие: Есть в наличии

Тент садовый S8.2, 3x4.5м – практичное и популярное решение для использования на пикниках, шашлыках и кемпинге, в качестве дачной беседки или для уличной торговли и рекламы. Тент-шатер для сада прекрасно защищает от солнца, дождя и ветра. Тент садовый S8.2, 3x4.5м быстро раскладывается «гармошкой», его установка занимает считанные минуты. 1 дверь и 2 окна.

•    Размеры (ДхШхВ):  3x4,5х3м
•    Тент со стальной рамой, складной 
•    Внешняя стойка: 32x0,8мм      
•    Внутренняя стойка:28x0,8мм   
•    Перекрестные планки: квадратные 13x25x0,8мм 
•    Система крепления: пластик 
•    Материал навеса: Ткань oxford PVC 420D с проклеенными швами
•    Аксессуары:   Ручная сумка с застежкой-молнией 600D 
•    Цвет навеса и боковых стенок: белый
•    Объем за 1 набор, м3: 0,1374
•    Вес (нетто) - 38,93 кг
•    Вес (брутто) - 39,80 кг
•    Размер упаковки - 159x35x27 см

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Доставка

  • самовывоз
  • по Минску при заказе от 100 руб. – бесплатно
  • по Минску при заказе до 100 руб. – 6 руб.
  • по Беларуси: от 0 до 25 руб.

Оплата

  • наличными при самовывозе и доставке курьером по Минску и РБ
  • банковской картой через терминал
  • онлайн через систему bePaid
  • банковский перевод для юр. лиц